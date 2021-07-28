Дилеры будут охотнее продавать корпоративные машины

Финансировать государственные и корпоративные закупки будет теперь РГС Банк.

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РГС Банк объявил о запуске новой программы финансирования государственных и корпоративных закупок в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Суть ее в следующем: автопроизводитель уступает банку право требовать оплату контракта с дилера, а взамен получает деньги сразу после поставки. Поскольку риски несвоевременной оплаты по выполненным договорам в этом случае уменьшаются, исполнители государственных и муниципальных заказов с большей охотой будут участвовать в госзакупках.

Бюджетным и корпоративным заказчикам часто бывает необходима отсрочка оплаты по договорам или небольшая задержка расчетов с поставщиками до выполнения ими своих обязательств. Большая часть госконтрактов реализуется без авансовых платежей, поэтому подрядчики в госзакупках оказываются в затруднительном положении. Испытывая дефицит оборотных средств, они начинают искать варианты выхода из ситуации. Поэтому такой финансовый инструмент станет хорошим подспорьем для предприятий из сферы автобизнеса, считают в РГС Банке.

Ранее РГС Банк увеличил лимит кредитования мультибрендовой группе «Авилон», это дает возможность ритейлеру представить больше новых машин.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС