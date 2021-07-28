Угонщики чаще охотятся за японскими и корейскими внедорожниками

Большинство автокраж происходит на парковках у домов в крупных спальных районах.

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Криминальные аппетиты у угонщиков автомобилей массового сегмента и премиум-класса проанализировали «АльфаСтрахование» и компания-оператор систем безопасности автомобилей «Цезарь Сателлит».

Массовый сегмент

Здесь самым угоняемым автомобилем по итогам первых шести месяцев текущего года стал Hyundai Santa Fe — 13,1%. Также в первую пятерку рейтинга вошли Mitsubishi Outlander (12,1%), Kia Rio (10,1%), Toyota Camry (7,1%) и Hyundai Tucson (6,1%). В ведущей десятке также Kia Sportage, Toyota RAV4, Hyundai Creta, Kia Sorento и Hyundai Solaris.

Премиум-сегмент

Лидерами по угонам в премиум-сегменте являются Toyota и Lexus. Также стабильно в зоне риска оказываются автомобили марок Mercedes BMW и JLR (Jaguar Land Rover). Самыми популярными у угонщиков моделями в этом сегменте стали Toyota Camry — 26%, Lexus LX — 23%, Toyota Prado — 17% и Toyota RAV4 — 14%.

Как угоняют

Сейчас угонщики отдают предпочтение электронным методам взлома, нанося автомобилям минимальное количество механических повреждений, часто вообще не оставляя внешних следов.

Самыми популярными у преступников являются девайсы-«заводилки», при помощи которых они посредством CAN или LIN шины прописывают в память автомашины новые ключи. Вторым по популярности способом (для авто с бесключевым доступом) является использование ретранслятора штатного ключа или «удочка». Ретранслятор — это два небольших устройства, способных передавать и принимать радиосигналы на больших расстояниях. Один бандит преследует жертву и считывает «удочкой» сигнал от брелока, второй — находится рядом с автомобилем, считывает сигнал от автомобиля и принимает сигнал от брелока. Таким образом, «удочка» удлиняет радиосигнал между брелоком и автомобилем с 1–2 до 100–200 метров.

Появилось также новое поколение алгоритмических граберов, которые прозвали «Тетрисом». Они особенно часто используются для угонов машин Kia и Mitsubishi. Устройство способно за минуту декодировать и подменить собой штатный ключ, и соучастник при этом злоумышленнику не требуется.

Где и когда угоняют

Неизменные города-лидеры — Москва и Санкт-Петербург, на них приходится около 50% всех угонов. В топ-5 регионов вошли также Свердловская область, Республика Татарстан и Краснодарский край. Чаще всего угоны совершают в будние дни со вторника по пятницу. Пик активности — пятница и четверг, с 22 до 4 часов утра.

Недавно в Подмосковье поймали банду похитителей иномарок, которые специализировались на угонах с помощью кодграбберов.

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