Полиция поймала банду похитителей иномарок

Они специализировались на угонах иномарок в Подмосковье с помощью кодграбберов.

В полицию поступило сообщение от жителя Химок о краже автомобиля. В ходе оперативных мероприятий сыщики вышли на след предполагаемых воров, сообщили пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками МВД России по Московской области совместно с коллегами из Росгвардии были задержаны мужчины 37 и 46 лет. Одного из них доставили в отдел полиции прямо из аэропорта Домодедово после прилета в Москву, второго задержали в частном доме в Солнечногорске.

При краже транспортного средства воры использовали электронное оборудование — программатор ключей автомобилей.

В ходе обысков в частных домах задержанных полицейские нашли документы на различные транспортные средства, транзитные номера, наклейки с VIN-номерами, государственные регистрационные знаки, заготовки ключей, цифровые и буквенные металлические маркираторы, а также оборудование, которое использовалось при совершении преступлений.

На территориях придомовых участков и в гаражах подозреваемых стояли частично разукомплектованные машины, они были направлены на экспертизу для установления собственников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурантов дела заключили под стражу.

Есть основания полагать, что подозреваемые причастны к совершению как минимум семи автомобильных краж иномарок в Подмосковье. Общая сумма причиненного материального ущерба автовладельцам оценивается в более чем семь миллионов рублей.

Фото, видео: ГУ МВД России по Московской области