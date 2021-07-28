Лада Гранта подорожает до 800 тысяч рублей (уже скоро)

Сначала в линейке Лады появятся модели с ценовым уровнем в 1 млн рублей, позже - с уровнем в 1,2 млн рублей. Но доступные автомобили, стоимостью 750-800 тысяч рублей, останутся.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор уже заявлял о том, что компания намерена выйти в более высокий ценовой сегмент с автомобилями С-класса. При этом российская марка Lada не откажется от выпуска доступных моделей. В интервью с журналом «Эксперт» топ-менеджер объяснил, для чего нужны другие машины, более дорогого сегмента.

Согласно стратегии Renault Group, выход в сегмент С позволит бренду Lada увеличить долю рынка в денежном выражении, а не только за счет объемов реализации.

«Я бы сказал, что первым этапом в нашем плане будет выход новых моделей на ценовой уровень миллион рублей, второй этап — на уровень 1,2 миллиона. Но при этой цене автомобили Lada будут представлять высокие потребительские характеристики, хорошую ценность продукта за соответствующие деньги», — заявил глава АВТОВАЗа Николя Мор.

Николя Мор подчеркнул, что уже сейчас флагманская Lada Vesta при более низкой цене превосходит конкурентов с точки зрения оснащенности.

Что касается ценовой точки входа на продукцию Lada, то она сейчас обсуждается. Президент АВТОВАЗа упомянул цифры 750 и 800 тысяч рублей. Также он напомнил, что начальная стоимость Lada Granta в данный момент составляет 530 тысяч рублей.

Зато Lada Granta в новом поколении сменит платформу: как уже известно, у всех будущих моделей это будет Renault CMF-B, а Гранте достанется ее бюджетная модификация — CMF-B-LS. В целом же, Гранта создается с оглядкой на третью генерацию Renault / Dacia Logan, представленную осенью 2020 года. Вероятно, именно Гранта второго поколения окажется самой доступной моделью АВТОВАЗа, и именно ее базовая цена окажется в озвученном диапазоне 750–800 тысяч рублей.