Lada Largus оснастили крутой мультимедиа с Яндексом

Комплекс распознает голосовые команды, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также технологию объемного звучания Arkamys.

Материалы по теме Новая мультимедиа для автомобилей Lada: АВТОВАЗ представил EnjoY Pro

Продажи рестайлингового семейства Lada Largus стартовали в марте текущего года. Модель примерила передний бампер с Х-образными молдингами, оригинальную решетку радиатора, оптику от Renault Logan-2, капот и передние крылья иной формы, боковые зеркала от Lada Vesta и пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя. Кроме того, автомобиль получил переднюю панель и дверные карты от Renault Duster-1, а также руль, щиток приборов, сиденья и подлокотник, унифицированные с Lada XRAY Cross. Еще появились новые опции и модернизированный 8-клапанный мотор ВАЗ-11189 мощностью 90 л.с.

Но до сих пор универсал предлагается с устаревшим 7-дюймовым информационно-развлекательным комплексом.

7-дюймовая версия экрана

Судя по изображениям лицевой панели ММС, которые появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности, скоро универсал оснастят мультимедийной системой нового поколения Lada EnjoY Pro. Данная мультимедиа уже доступна для Vesta, XRAY и Granta. АВТОВАЗ запатентовал тачскрин как на 7 дюймов, так и на 8.

Экран на 8 дюймов

Комплекс Lada EnjoY Pro отличают быстродействие и функционал. Мультимедийная система обновляется «по воздуху» и имеет сервисы «Яндекс.Авто» («Навигатор», «Музыка», «Заправки», ассистент «Алиса»), поддержку Apple CarPlay и Android Auto, технологию объемного звучания Arkamys.

EnjoY Pro в Lada Vesta

Фото: Роспатент и АВТОВАЗ