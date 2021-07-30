Таксистов без QR-кодов стали отстранять от работы

Пока ограничительную меру ввели для водителей Подмосковья.

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На территории Подмосковья агрегаторы отключили от заказов 30 водителей, у которых не было прививки от COVID-19 и QR-кода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

С 15 июля агрегаторы такси, работающие на территории Московской области, обязаны передавать заказы только тем водителям, у которых есть QR-код.

«Согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60% вакцинации сотрудников», — сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

Минтранс Подмосковья совместно с Роспотребнадзором региона проверяют QR-коды водителей такси на дорогах, а также выезжают с инспекцией в таксомоторные компании, в которых зафиксирован низкий уровень вакцинации сотрудников.

До 15 июля водителям такси было необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной, до 15 августа — вторым компонентом. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации согласно ст.20.6.1 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Подмосковье работают 88 тысяч такси.

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