Дилеры пугают скорым ростом цен на автомобили

В авторитейле полагают, что в третьем квартале 2021 года нас ожидает рост цен еще на 1–5%.

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Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится, это очевидно для всех, но на сколько? В РИА Новости опросили дилеров и выяснили их ожидания. В «АвтоСпецЦентре» полагают, что цены вырастут в пределах одного-трех процентов в зависимости от бренда и модели, а еще вслед за новыми с небольшим временным отставанием подорожают и машины с пробегом.

Также стоит учитывать, что при дефиците на рынке новых автомобилей, спрос на машины с пробегом будет расти быстрее, а значит, цены тоже.

Цены на новые машины в среднем вырастут на два-четыре процента, считают в «Авилоне». Причины все те же, что назывались ранее: инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки. Здесь затруднились дать прогноз по рынку подержанных машин, однако отметили, что все будет зависеть от того, насколько импортерам удастся заполнить рынок новыми автомобилями.

В «Автодоме» полагают, что машины с пробегом с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене резко, уже ощущается их нехватка. При этом цены на возрастные машины не изменятся. В третьем квартале в среднем по рынку новых машин увеличение здесь ожидают от трех до пяти процентов. При этом будут марки, которые сохранят уровень цен, а по некоторым брендам возможен рост до десяти процентов, все зависит от политики производителей, отмечают тут.

Ранее в «Авито» проанализировали данные о продажах автомобилей на вторичном авторынке в трех ценовых сегментах.

Фото: Коньков Сергей/ТАСС