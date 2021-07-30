Владелец обвинил АВТОВАЗ в дефектах Lada Vesta и попал под уголовное дело

Мужчина пытался взыскать с производителя компенсацию за брак, но суд нашел в его действиях признаки мошенничества.

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Владимир Ш. в конце 2019 г. обратился в Центральный районный суд Тольятти с иском к АВТОВАЗу, в котором просил вернуть деньги за якобы дефектный автомобиль Lada Vesta 2016 года выпуска и выплатить компенсацию, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

В иске он указал на производственные недостатки автомобиля, среди которых: недостатки штанги переднего стабилизатора, недостатки стойки переднего стабилизатора, недостатки штанги стабилизатора, недостатки рулевого механизма и дефекты лакокрасочного покрытия.

Районный суд обязал автозавод выплатить владельцу стоимость авто на момент покупки — 590 тыс. руб., а также разницу в стоимости на момент покупки и на момент вынесения решения, моральный вред — 15 тыс. руб., а также штраф — 15 тыс. рублей.

АВТОВАЗ обжаловал это решение в областном суде. По делу провели новую экспертизу, которая показала, что повреждения автовладелец сымитировал.

Мнение эксперта

На внутренних поверхностях дверей (передней левой, передней правой, задней правой, задней передней), имеются истирания от контакта с обивками дверей. По мнению эксперта, наклеенный материал на кромки накладки двери локальными зонами искусственно (специально) сдвинут с кромки. Смещение привело к вредному контакту между кромкой накладки двери и ЛКП внутренней поверхности двери, из-за чего произошло истирание ЛКП.

Здесь сразу было видно, что дефекта в виде истирания ЛКП был сымитирован. При дальнейшем рассмотрении оказалось, что искусственному воздействию подвергались и другие детали и механизмы машины.

«…полимерная втулка (вкладыш) имеет явные следы термического воздействия, образованного вследствие вращения детали шарнира тяги, место между лепестками втулки заполнено расплавленным полимерным материалом втулки, во внутреннем объеме втулки структура материал имеет поры, схожие с остывшими пузырьками, возникающими при кипении материала. Нижняя часть втулки имеет завихрения полимерного материала, указывающие на круговые движения оплавленного материала втулки. Выявленный комплекс диагностических признаков свидетельствует о целенаправленном (умышленном) выводе из строя шарнирного сочленения с целью имитации дефекта детали», — сообщает пресс-служба суда.

Решение суда

Областной суд пришел к выводу, что владелец умышленно повредил машину, чтобы обратиться в суд с иском к производителю с требованием о возврате стоимости автомобиля, взыскании убытков, неустоек и иных денежных выплат. В действиях мужчины обнаружены признаки обмана, с целью приобретения права на чужое имущество, то есть преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Решение районного суда г. Тольятти было отменено, и теперь автовладельцу самому грозит уголовное преследование — о его действиях областной суд уже сообщил в органы предварительного следствия.

Фото: АВТОВАЗ