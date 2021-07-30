Водитель потерял сознание за рулем: спасали его всем миром

На оживленном шоссе водители обратили внимание на странно замедливший скорость пикап, а заглянув внутрь, увидели, что владелец теряет сознание.

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Водитель средних лет потерял сознание за рулем, пока машина все еще двигалась. Водители соседних машин приняли активное участие в его спасении. Каким-то чудом удалось заставить мужчину остановиться посреди дороги.

Неравнодушные люди повыскакивали из своих автомобилей и всеми подручными средствами (в ход пошли даже детская коляска и домкрат) стали выбивать окна пикапа, чтобы в машину попал воздух и можно было открыть дверь. К тому моменту мужчина уже совсем отключился.

К прибытию спасателей заднее стекло удалось разбить, потом разблокировать водительскую дверь и добраться до мужчины, который стал приходить в сознание, но еще плохо понимал, что происходит.

Автор видео пишет, что села рядом и успокаивала его, пока не приехала скорая помощь. Удалось также связаться с его мамой и женой по его телефону. Хорошо, что на свете есть неравнодушные люди, и, это видео еще раз подтверждает, что их не так уж мало. Если бы так поступало больше людей, мир был бы лучше и безопаснее, написали пользователи в комментариях.

Эта женщина-водитель странным способом проверяла свою веру в Бога.



Видео: YouTube