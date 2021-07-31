Каждая 10-я машина попадает под налог на роскошь. А вы готовы платить?

Мы провели опрос и выяснили, на сколько следует повысить порог при начислении налога на роскошь.

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Напомним, сегодня «налог на роскошь» составляет 3 млн рублей, однако депутаты Госдумы обещали эту тему обсудить летом, понимая, что после роста цен теперь под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой. Не дожидаясь решения депутатов, «За рулем» и «Автостат» решили выяснить, автомобили какой ценовой категории россияне на самом деле считают роскошными. С этой целью в июле был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1100 респондентов.

Оказалось, что каждый четвертый (25,2%) участник исследования считает роскошью машину стоимостью от 5 млн рублей, а примерно каждый пятый (22,7%) — от 10 млн рублей. Суммарно эти две категории занимают практически половину от общего числа наших респондентов (48%). У 38% участников опроса планка роскоши намного ниже: «от 4 млн рублей» — указало 12,4% участников, «от 3 млн рублей» — 14,2%, «от 2 млн рублей» — 11,4%. Между тем, каждый седьмой (14,1%) респондент вообще уверен, что наличие любого автомобиля — это уже роскошь.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

Luxury

Понятно, что люксовые автомобили, которые мы в агентстве негласно относим к роскошным, это не только про ценник около 10 млн рублей и значительно выше. Здесь еще учитывается позиционирование самого бренда, поэтому получается, что Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes—Benz Maybach S—Class и Rolls—Royce — это «люксы». Получается, что все остальные — премиальные или массовые марки. Кстати, в линейке премиум-брендов есть модели, которые вполне претендуют и на вхождение в сегмент Luxury.

В налоговой же поступили проще — ввели налог на роскошь. Поэтому те владельцы, у кого машины стоят от 3 млн рублей и выше, будьте добры, платите больше. А в эту выборку попадают и модели массового сегмента. Вот и приходим к тому, с чего начали: понятие роскоши — очень относительное. Например, у одного одиозного певца действительно проблема: «Ламбо» или «Ферра»? А вот для многих работяг в провинции «Гранта» — уже роскошь.

Комментирует обозреватель «За рулем» Сергей Канунников:

Конечно, налоги никто и никогда платить не любит. Богатые — тоже. Немало звезд мирового кино, эстрады, автогонщики выбирают для проживания страны, где налоги ниже, чем на родине. Кому-то кажется, что они жмоты. Но у них иное мнение, и они имеют на него право.

Но дело, по-моему, даже не в самой по себе цене автомобиля и не в налогах (которые, повторю, никто не любит, а возьмут их с нас в любом случае), а в понимании того, куда пойдут эти деньги? Может матери перестанут сами собирать деньги на лечение своих тяжело больных детей — полноправных граждан страны? Или, может, отработавшие всю жизнь пенсионеры смогут оплачивать коммунальные услуги, да еще и прилично при этом питаться? Вот на это, по-моему, уже и не жалко…

Результаты других опросов «За рулем» можно найти по ссылке.



Фото: Depositphotos

Инфографика: «Автостат»