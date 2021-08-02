Стало известно, сколько получают рабочие на наших автозаводах

В 2020 году средняя зарплата по автомобильной отрасли составила 43 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата.

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Но «средние 43» мало о чем говорят, поэтому сколько кому платят на российских автозаводах, выяснило издание «Понедельник». Хотя работодатели говорят на эту тему неохотно, например, на «Фольксваген Групп Рус» (в Калуге) есть вакансии, но ни в одной не указан диапазон зарплат.

Lada Ижевск

В Ижевске, благодаря порталу госслужбы занятости Удмуртской Республики, можно узнать, что сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки на заводе Lada Ижевск получает 32–39 тыс. рублей, слесарь механосборочных работ — 30–37 тыс., штамповщик — те же 30–37 тыс. Плюс бонусы: субсидирование питания в заводской столовой, спортзал 400 кв. м, путевки в загородные лагеря для детей сотрудников.

Haval

На китайском предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» среди открытых вакансий: оператор производственной линии — от 31 тыс. (+до 15 % премия после испытательного срока), наладчик технологического оборудования — до 40,5 тыс. Бонусы тут такие: компенсация расходов на питание, автобусы служебной развозки из различных районов города.

ГАЗ

На ГАЗе предлагают следующие вакансии: водитель погрузчика — от 36 тыс., контролер качества — от 37 тыс., сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки — от 41 тыс., слесарь механосборочных работ — от 43,7 тыс. Зато хороший соцпакет: компенсация родителям трат на дошкольные учреждения, помощь с жильем, бесплатное медицинское обслуживание (медкомиссия, профосмотры), премия по итогам работы, премия по итогам работы за год, доплата за условия труда, компенсация питания, санитарно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей, скидка в фитнес-клубы.

Toyota

Завод Toyota в Шушарах ищет оператора производственной линии — от 55 тыс., техника по обслуживанию оборудования — от 59 тыс. Бонусы тут скромные: полис ДМС на всю семью, бесплатное питание и корпоративная развозка.

Hyundai

На «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стажеру в департамент гарантии качества предлагают от 30 тыс., а оператор производственной линии может рассчитывать на 62 тыс. руб. в месяц.

Среди работниц КАМАЗа попадаются настоящие фотомодели.



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