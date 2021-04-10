Все по полочкам: кладовщицей на КАМАЗе работает настоящая красавица

Молодого человека у симпатичной сотрудницы РИЗа пока нет, но она считает, что уже готова к серьезным отношениям.

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Вышел в свет очередной выпуск проекта ZAVODчанка, который реализуется силами пресс-службы КАМАЗа. На этот раз авторы знакомят нас с работницей ремонтно-инструментального завода (РИЗ) Еленой Хлыновой. В 2014 году Елена закончила Институт экономики, управления и права в Казани и поступила на литейный завод КАМАЗа по профессии — бухгалтером. Однако скоро поняла, что это — не совсем то, что она искала.

«Я люблю цифры, но мне мало просто сидеть и считать целый день. Я люблю общаться, в работе мне важно встречаться с людьми, решать производственные задачи», — говорит Елена. Поэтому уже третий год она трудится на РИЗе. «Я — менеджер учета, хранения и внутрифирменных перемещений товарных запасов. Проще говоря, кладовщик», — улыбается девушка. В ее обязанности входит выдача, прием и учет инструментов у сотрудников. Елена уверена, что выбрала профессию верно, потому что ей нравится помогать людям (за день она успевает обойти 30 человек и решить их проблемы), а еще она любит порядок, чтобы все было на своих местах.

Молодого человека у симпатичной кладовщицы пока нет, сообщает KAMAZ-online, но она считает, что готова к серьезным отношениям. «Я очень активный человек, люблю спорт. Ролики, коньки, лыжи. Люблю путешествовать. Мой жизненный девиз: активность во всем! И мне бы хотелось, что мой молодой человек разделял мои увлечения», — поделилась Елена Хлынова.

В одном из предыдущих выпуском проект ZAVODчанка рассказывал о Маргарите Деминой, которая работает на сборочном конвейере.

Видео: Youtube/ПАО КАМАЗ