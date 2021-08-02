7 ошибок при езде на механике

Все они значительно сокращают ресурс коробки и не делают вождение более динамичным или экономичным.

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С механическими коробками продается уже менее половины новых автомобилей, но благодаря вторичному рынку этот агрегат все еще популярнее автоматов, роботов и вариаторов. О том, как им правильно пользоваться, агентству «Прайм» рассказал гонщик и инструктор по вождению Егор Васильев.

«Часто водители, например, при попытке динамичного разгона, совершают ошибки, которые существенно сокращают ресурс этого дорогого агрегата. Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы», — предупреждает эксперт.

Второе: не стоит переключаться и при максимальных оборотах двигателя. Это не увеличивает динамику, а лишь ломает коробку: синхронизаторы и шестерни. Следует воздержаться и от привычки держать руку на рычаге КП:

«Даже незначительное усилие на нем приводит к повышению трения в механизме выбора передачи, в результате чего могут появиться большие люфты и затруднения при переключениях».

Внимательнее надо быть и при переключениях на пониженные передачи — это четвертая ошибка. Если делать это без «перегазовки», что можно повредить синхронизаторы:

«Так что либо переключаемся вниз уже на более низких скоростях для данной передачи, либо пользуемся перегазовкой, чтобы выравнивать угловые скорости первичного и вторичного валов».

Нет смысла и в переключениях вниз сразу через несколько передач, что стало пятой ошибкой в списке. Это опасно не только для коробки, но и для двигателя, обороты которого при этом приеме резко увеличиваются, а последующий ремонт может оказаться очень дорогим.

Любителям экономить топливо и ездить на слишком низких оборотах Васильев напомнил, что это только повышает нагрузку на двигатель, а топливо сгорает неэффективно. Поэтому обороты лучше держать в зоне наибольшего крутящего момента.

Седьмая распространенная ошибка — избыточные усилия при включении передачи, когда водитель пытается загнать рычаг «поглубже». Это ломает тяги и вилки переключения.

Напоследок Васильев дал совет, касающийся торможения двигателем. Это не ошибка, но:

«Использование переключения коробки на пониженные передачи для торможения двигателем может использоваться как вспомогательный прием. Однако производительности тормозов большинства современных автомобилей и так с запасом хватает для их эффективного торможения».

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