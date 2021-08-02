Ограничения, которые готовит Минэнерго, будут введены минимум на три месяца.

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Минэнерго торопит правительство ускорить процедуру запрета на экспорт бензина. Если до сих пор чиновники такую меру лишь рассматривали, но ввести не решались, то теперь временный запрет дело решенное.

Запрет экспорта топлива обсуждается с весны, как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке. Минфин не ждет потерь бюджета от такого запрета, так как выпадающие доходы будут компенсированы за счет акциза при продаже экспортных объемов топлива внутри страны.

С 2019 года в России для сдерживания цен на топливо действует демпферный механизм. Если экспортная цена топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, нефтяные компании делятся с государством частью своей сверхприбыли.

Однако в этом году механизм демпфера не вполне справляется с ситуацией. В мае он был скорректирован, но все равно в июле биржевые цены на топливо несколько раз обновили исторические рекорды. Поэтому потребовался запрет на вывоз топлива.

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