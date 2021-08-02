Кусок арматуры слетел с грузовика и пробил ветровое стекло Ниссана. Женщина, которая была за рулем легковушки, настолько шокирована произошедшим, что теперь боится садиться за руль.

Это «страшный сон» для любого автомобилиста, а для этой женщины-водителя он стал явью — плохо закрепленная в грузовике железная балка длиной четыре фута на скорости вылетела из кузова и пробила ветровое стекло, а потом и заднее сиденье легкового автомобиля. Удар был такой силы, что стержень буквально насквозь пропорол заднее кресло. Произошло это в Фениксе (США).

Сам момент удара на камеру не попал, так как в машине не было видеорегистратора, но оценить масштабы бедствия мы можем по снимкам после аварии.

Департамент общественной безопасности заявил, что водитель не закрепил свой груз должным образом, что «почти стоило жизни невиновному автомобилисту».

Так что опасности, которые подстерегают рядовых автомобилистов, везде одинаковые.

Роб: «Нужно стараться вообще не ехать за грузовиками с грузом».

J land: «Я работаю в местной больнице и настоятельно рекомендую людям не ездить за автомобилями с вещами сзади».

R Aros: «Ничего себе, я езжу по этому маршруту каждый день со своей пятилетней внучкой и тоже выбираю съезд Томаса. Какое счастье, что женщина не пострадала.

Xlpz Ten: «Любой грузовик с грузом — это бомба замедленного действия, начиненная летающими объектами. Предполагаю, что водитель грузовика даже не заметил, что у него что-то упало, и, вероятно, другие предметы тоже рассыпались по дороге. Доехав до места, он заметил пропавшие предметы и, скорее всего, предположил, что их кто-то украл».

Видео: YouTube