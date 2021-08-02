Стало известно, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация — журнал За рулем

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Стало известно, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация

Новые правила сертификации касаются б/у автомобилей из всех стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

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Новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом действуют с 1 июля 2021 года — именно тогда вступил в силу ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».

Новый ГОСТ обязал автовладельцев предоставлять ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, дистанционная оценка больше недоступна. Испытательная лаборатория — это организация, оснащенная необходимым для проверки оборудованием и имеющая штат квалифицированных испытателей и экспертов.

Директор НИ центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев рассказал РИА Новости, что по большей части б/у автомобили ввозят на Дальнем Востоке — в год около 100 тысяч машин.

Бывший в употреблении и ввозимый из-за границы автомобиль после прохождения таможенных процедур направляется в испытательную лабораторию, и при положительном результате проверки оформляют Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Затем на его основании выдают паспорт транспортного средства (ПТС). СБКТС, как и ПТС, может быть оформлен в электронном виде. Все документы придут владельцу на электронную почту после их оформления, ездить за их получением не нужно.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

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