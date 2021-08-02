Сведения о проблемах со здоровьем автомобилистов начнут передавать в Единую государственную информационную систему.

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Медсправка для автомобилистов превратится в электронный документ. Это случится уже в марте 2022 года. Минздрав автоматически начнет передавать данные в МВД. Поэтому медицинскую справку не нужно будет предъявлять в ГИБДД.

МВД совместно с Минздравом разработали проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», который регламентирует создание новой федеральной информационной системы, где будут храниться электронные медицинские справки , необходимые для получения или продления водительских прав.

Как отмечают авторы идеи, за десять лет срока действия водительского удостоверения у человека может обнаружиться заболевание, которое является противопоказанием для вождения. Но в ГИБДД отсутствует возможность узнать об этом. Данный фактор создает угрозу безопасности дорожного движения. Сегодня таких граждан полиция выявляет, по сути, случайно.

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Согласно проекту, если врач на очередном медосмотре обнаруживает у водителя заболевание, которое является противопоказанием для нахождения за рулем, его направят на внеочередное медицинское освидетельствование.

В список болезней, при которых запрещено обладать водительскими правами, входит, к примеру — ухудшение зрения, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания.

Выявив подтвержденное заболевание, медицинское учреждение должно передать сведения об этом в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в ГИБДД. После чего действие водительского удостоверения будет автоматически приостановлено. Восстановить права можно будет после соответствующего заключения врача. При выявлении ограничений к вождению (например, управлять машиной разрешается только в очках) автомобилисту предложат получить новые права со специальной отметкой. Если водить машину запрещено, удостоверение аннулируется окончательно.