Toyota обновит одну из самых старых моделей

Внедорожник Land Cruiser серии 70 выпускается с 1984 года. Модель до сих пор пользуется спросом.

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В 2021 году компания Toyota отмечает 70-летний юбилей Land Cruiser. В связи с этим событием японская марка решила обновить Land Cruiser 70-й серии, который является одной из самых старых моделей Toyota из ныне существующих.

Toyota Land Cruiser 70 производится с 1984 года. Внедорожник стоимостью от 68 950 австралийских долларов (около 3 700 000 рублей) продается на австралийском рынке, где пользуется спросом. Он оснащается подключаемым полным приводом, раздаточной коробкой с понижающим рядом, 205-сильным турбодизелем V8 объемом 4,5 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач. Гамма модели представлена трех- или —пятидверным внедорожником, а также пикапом с однорядной либо двухрядной кабиной.

В прошлом году Land Cruiser 70 получил 6,1-дюймовую мультимедиа, нишу для смартфонов, розетку на 12В, два USB-разъема и дополнительный подстаканник для переднего пассажира.

По информации издания Motoring, 37-летний Land Cruiser 70 в течение будущего года будет отличаться повышенной грузоподъемностью и улучшенной безопасностью. Какие конкретно доработки внедрят специалисты Toyota в семейство модели, пока неизвестно.

Фото: Toyota