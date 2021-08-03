Китайский Танк получил патент в России

Новый рамный внедорожник станет серьезным конкурентом для УАЗов.

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Концерн Great Wall Motor запатентовал в России новый внедорожник — Tank 300. Эта модель уже продается в Китае почти год и весной была представлена российским дилерам.

Главным конкурентом Танка станет УАЗ Патриот. У внедорожников даже габаритные размеры схожи. Длина китайского автомобиля всего на 1 см превышает длину Патриота и составляет 476 см. Разница ширины заметнее, но не существенно — Танк на 3 см шире (193 см). Высота китайского внедорожника достигает 192,7 см, что на 1,7 см больше, чем у Патриота.

Но вот колесная база у Танка оказалась меньше на 1 см — 275 см. Дорожный просвет Tank 300 достигает 22,4 см, тогда как у Патриота он равен 21 см. У Танка даже петли двери багажника расположены справа, что, кстати, неудобно при правостороннем движении и выгрузке багажа на тротуар, который находится справа от проезжей части.

Во многом новинка похожа на продающийся в России Haval H9. У них одинаковая рама GW P01. Tank должен одинаково хорошо себя чувствовать как на асфальте, так и на бездорожье благодаря независимой передней подвеске и неразрезному мосту сзади.

Оснащается Tank 300 2.0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 227 л.с. и 387 Нм. В нашей стране его мощность могут снизить до более удобных для налогообложения 200 л.с. и дополнить линейку двигателей турбодизелем. Работает 227-сильный агрегат в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF, передавая крутящий момент на все колеса.

Собираться Tank 300 будет в Тульской области, а его стоимость может составить до 2 млн рублей.

Через 3–5 лет Great Wall намерен обойти всех конкурентов, на что выделены колоссальные средства.

Фото: Great Wall Motor, Федеральный институт промышленной собственности