Дальнобои устроили крутой челлендж с завариванием чая фурой

Задача непростая — опустить привязанный к кузову чайный пакетик в стакан с кипятком, который стоит на земле.

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Одним из первых такой непростой трюк заснял и выложил в соцсети 49-летний Йохан Гротебоер из региона Твенте на востоке Нидерландов. А на следующий день проснулся знаменитым и нашел под роликом тысячи комментариев.

На видео массивный большегруз движется задним ходом до тех пор, пока чайный пакетик, висящий на выносной габаритной лампе, не оказывается точно над стаканом с кипятком, стоящим на дорожном конусе, после чего подвеска опускается и пакетик аккуратно погружается в середину стакана. От водителя требуется филигранная точность, ведь отклонение от курса всего на несколько миллиметров — и трюк провален.

Впрочем, голландец не первый, «испытание чайным пакетиком» зародилось в Финляндии среди местных дальнобойщиков, просто вдруг стало популярным. Причина, по которой именно на видео Йохана обратили внимание, заключается в том, что он ездит на длинном (25,25 метра) сочлененном большегрузе, что значительно усложнило задачу.

Челлендж моментально стали копировать, но успеха добились лишь единицы. Да и сам Йохан, водитель с 30-летним стажем, признался, что долго тренировался, чтобы попасть пакетиком в стакан.

А еще водители фур с удовольствием делятся своими лайфхаками.



Видео: YouTube