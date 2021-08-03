Блогер-механик оснастил «шестерку» двумя огнеметами

Это автомобиль специального назначения — он будет сжигать проигравшие в местных соревнованиях машины.

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Краснодарский блогер-автомеханик Ваган Микаэлян опубликовал в Инстаграме видеозапись первого теста своего «Дракона» — ВАЗ-2106, оснащенный двумя огнеметами.

По словам блогера, его огнедышащий автомобиль будет сжигать проигравшие в боях машины. Произойдет это уже 15 августа. Как устроен огнемет — не раскрывается, в ролике видно лишь, что каждый огнемет заместил собой фару. Известно, что дальность применения может достигать десяти метров.