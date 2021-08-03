Стало известно, когда пойдет в серию российский водородомобиль

Его выпустит Aurus. Примечательно, что это единственная марка в мире (в премиальном классе), которая обладает разработанным лабораторным образцом на водородном носителе.

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В конце мая в Елабуге стартовало серийное производство модели Senat российской марки Aurus. Тогда был представлен и прототип седана на водородных топливных элементах.

В Минпромторге рассказали, что товарный водородомобиль на базе Сената может выйти уже через 3 года. Разрабатывается и полностью электрический автомобиль.

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«В наших планах — использование более мощных электрических двигателей и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать серийный образец, который будет поставляться на рынок», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК-ТВ.

Примечательно, что Aurus на сегодняшний день является единственным в мире (в своем сегменте), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе.

Что касается стандартного Aurus Senat, то он построен на «Единой модульной платформе». Полноприводная машина оснащается гибридной силовой установкой (598 л.с.), в которую входит бензиновый V8 объемом 4,4 литра, электромотор, аккумуляторная батарея, 9-ступенчатый автомат KATE R932. Стоимость модели начинается от 18 млн рублей.

На унифицированной архитектуре созданы седан, средний лимузин, полноразмерный лимузин (обычный и бронированный), кабриолет, внедорожник и минивэн. В семейство Aurus также входит электрический мотоцикл и вертолет. В этом году минивэн Arsenal должен пройти сертификацию, а внедорожник Komendant начнут производить в 2022 году.