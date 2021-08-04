Названы топ-3 бюджетных авто в России

АВТОВАЗ подвел итоги продаж за второй месяц лета.

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АВТОВАЗ и «Лада Ижевск» с 26 июля по 15 августа простаивают из-за корпоративного отпуска. Отечественный автопроизводитель изготовил достаточно товарных автомобилей, чтобы исключить дефицит продукции. А спрос на нее действительно есть.

В июле 2021 года реализовано 32 013 автомобилей Lada в России, что на 1% больше, чем в июле 2020 года. Также такой результат на 8,6% превышает показатели июля-2019.

Бестселлером остается семейство Granta — в прошлом месяце было продано 10 885 экземпляров. Следом с небольшим отрывом идет Vesta с результатом 10 223 автомобиля. Замыкает тройку самых популярных моделей семейство Lada Niva, совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 4555 автомобилей.

«Несмотря на летний период, традиционно отличающийся снижением продаж, в июле мы наблюдали устойчивый спрос на автомобили Lada», — отметил Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа.

Напомним, за первое полугодие АВТОВАЗ реализовал 200 219 автомобилей. Lada заняла долю в 23% российского рынка — это лучший результат бренда за последние 10 лет.

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