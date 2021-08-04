На 100 000 рублей подорожают бюджетные авто до конца года

С января по июнь средняя цена нового автомобиля выросла на 12,5% (до 1 886 000 рублей). И это далеко не предел.

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Рост цен на автомобили продолжается. В первом же полугодии средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране увеличилась, по оценкам «Автостата», на 12,5%, составив 1 886 000 рублей. Это если брать все представленные на рынке автомобили.

Средняя же стоимость новой иномарки к концу первого полугодия 2021 года составила 2 246 000 рублей, и это рост на 14,4%. Отечественные автомобили подорожали не так сильно, но очень даже ощутимо — на 11,6%, до 782 000 рублей.

Рост цен на новые автомобили продолжается. Дилеры, например, прогнозируют увеличение стоимости в третьем квартале на 5%. По некоторым оценкам, к концу года даже бюджетные машины прибавят в цене еще по 100 000 рублей. Следом цены растут и на вторичном рынке.

В последнее время дорожает сталь, что также увеличивает стоимость новых машин. Так, пересмотреть прайсы из-за этого собирается АВТОВАЗ.

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