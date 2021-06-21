АВТОВАЗ может поднять цены из-за подорожания стали

Это происходило уже дважды в этом году. Однако к концу года цены на сырье должны стабилизироваться, говорят на предприятии.

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На брифинге с журналистами президент Николя Мор дал понять, что прайсы на автомобили Lada могут еще раз измениться в ближайшем будущем — на сей раз из-за роста цен на сталь.

Сегодня мы не в полной мере переложили увеличение стоимости стали для АВТОВАЗа на плечи потребителей. Но мы надеемся, что любое повышение цен [на автомобили] останется очень сдержанным. Полностью избежать влияния роста сырьевых цен на стоимость наших автомобилей мы не можем. Сам АВТОВАЗ не сможет скомпенсировать продолжающееся увеличение цен на сталь», — цитируют «Известия» президента АВТОВАЗа Николя Мора.

По словам президента, именно сталь по-прежнему являет собой серьезную составляющую не только массы, но и цены автомобиля. Тем не менее, по прогнозу специалистов АВТОВАЗа, цены на сталь должны стабилизироваться или даже снизится до конца года.

АВТОВАЗ в этом году дважды корректировал прайсы на автомобили именно из-за стали, а всего с начала года цены менялись трижды — 15 января, 15 марта и 1 мая.

А в июне выросли цены на ТО.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС