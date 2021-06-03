АВТОВАЗ поднял цены на ТО: сколько теперь придется потратить?

Если на небольших пробегах прайс на обслуживание подрос в пределах тысячи рублей, то на более поздних сроках ТО будет дороже уже на 2–2,5 тысячи.

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Рекомендованные цены на техобслуживание автомобилей марки Lada стали выше, сообщает Лада.Онлайн по результатам проведенного мониторинга.

Источник указывает, что изменения в ценах ТО произошли у всех моделей актуального модельного ряда, а также у уже снятой с производства Lada Kalina. Сохранились расценки на ТО у покинувших линейку бренда Lada моделей Priora и Niva.

Самые незначительные увеличения трат ждут владельцев внедорожников Niva Legend и Niva Travel — у этих моделей каждый заезд к сервисменам подорожал буквально на несколько сотен рублей. А вот у Lada Granta ситуация иная: на ТО-3 (45 000 км), ТО-5 (75 000 км) и ТО-6 (90 000 км) придется потратиться на суммы, на 2–5 тысяч рублей (в зависимости от силового агрегата) превышающие прежние.

Раньше заезд на ТО-3 (пробег около 45 000 км) на 106-сильной Весте стоил 6 800 рублей, теперь же — 10 500 рублей

Если отвлечься от подорожания, в случае с Грантой особняком стоит вопрос с новым 90-сильным восьмиклапанником ВАЗ-11182: судя по представленным данным, он дает экономию по сравнению с прежним восьмиклапанным мотором ВАЗ-11186 в пределах от 200 до 1700 рублей за каждый заезд, однако на ТО-6 оказывается сразу на 3100 рублей дороже: обслуживание машины с ним стоит 20 900 рублей, тогда как со старым мотором — 17 800 рублей.

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В плане роста цен на ТО обладателям моделей Largus, XRAY и Vesta отныне тоже придется тратиться больше: если на небольших пробегах прайс на обслуживание подрос в пределах тысячи рублей, то на более поздних сроках цена будет выше уже на 2–2,5 тысячи, а в самом конце списка регламентированных ТО — на 5–6 тысяч рублей. Самый дорогой в обслуживании — битопливный Largus GNG с пробегом около 90 000 километров: заезд на ТО-6 на такой машине и раньше был недешев — 26 300 рублей, а по новым ценам обойдется и вовсе в 32 400 рублей.

Фото: АВТОВАЗ