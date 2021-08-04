Эксперт перечислил признаки «паленого» бензина

А также рассказал о том, что в автомобиле, в первую очередь, выходит из строя при его использовании.

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Основными признаками некачественного топлива являются: детонация (на слух воспринимается как металлический «звон» или стук); потеря мощности двигателя — работа мотора с перебоями и выход из строя свечей зажигания, рассказал агентству «Прайм» технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Запах сероводорода при движении задним ходом тоже может говорить о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека.

Попасть на «паленку» реальнее всего на региональных заправках, находящихся за чертой города, где контроль проверяющих органов слабее. Там можно встретить прямогонное топливо с октановым числом всего 50–60 или даже меньше, которое доводят до «нормы» большим количеством присадок типа N-метиланилина (ММА) или метилтретбутилового эфира (МТБЭ).

При наличии всего 3% химии в общем объеме бензина он начинает при сгорании оставлять нагар, что чревато выходом из строя топливной системы и свечей зажигания. Если расход топлива резко увеличился и запуск автомобиля дается с трудом — скорее всего, бензин «левый».

Если есть подозрения, что это так, необходимо демонтировать фильтр-сетку топливной системы и бензонасос, считает эксперт. Эти комплектующие нужно заменить, а бензобак, топливную магистраль и форсунки — тщательной промыть.

Тем временем Минэнерго готовит ограничения на экспорт бензина. Минимум на три месяца.



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