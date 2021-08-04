Яндекс вывел пробки и подсказки на экраны автомобилей

В Яндекс.Картах и Навигаторе появилась поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Материалы по теме Водителей предупредят об опасностях через навигатор

Теперь пользоваться всем функционалом Яндекс.Карт можно на экранах автомобилей, медиасистемы которых поддерживают Apple CarPlay и Android Auto. Чтобы получить новые возможности, нужно оформить подписку Яндекс Плюс. Вместе с этим появится огромный выбор музыки и возможность получать кешбэк в Яндекс.Заправках.

«Переезд» Яндекс.Карт на экран в автомобиле позволяет находить адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок и получать подсказки: например, предупреждения о камерах будут даваться даже если водитель не прокладывал маршрут.

Сервисы Заправки, Алиса и Музыка доступны по-прежнему в телефоне, а быстро переключаться между устройствами можно с помощью кнопки «Продолжить в телефоне».

«Добавление Карт и Навигатора в Apple CarPlay и Android Auto — важный для нас этап. Мы старались максимально сохранить то, за что пользователи любят нашу навигацию: дизайн, точные предупреждения о камерах и пробках, удобные маршруты. Также мы хотим, чтобы пользователи оценили преимущества всей экосистемы Яндекса. С Плюсом у водителя будет и навигация на экране автомобиля, и возможность слушать музыку без рекламы, а еще кешбэк в Яндекс.Заправках», — рассказал руководитель Яндекс.Карт и Навигатора Олег Левчук.

В Яндекс.Заправках появилась возможность сравнивать цены на АЗС.

Фото: Яндекс