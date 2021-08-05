За нарушение ПДД и пешеход может угодить в тюрьму

Пешеход из Калмыкии получил год колонии за то, что спровоцировал смертельное ДТП.

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Водитель легкового автомобиля возвращался на машине со своим приятелем поздно ночью домой. На одном из участков дороги он решил обогнать грузовик и почти завершил маневр, как фары высветили черную фигуру человека. Водитель резко крутанул руль вправо, и машина улетела в кювет. До этого пешеход основательно выпил, а потом решил пойти пешком по трассе. Шел он прямо по проезжей части, не вполне понимая, куда идет, в темной одежде, без световозвращающих элементов.

Он увидел, как по встречной полосе одну машину начала обгонять другая, но с дороги не ушел, пишет «Российская газета». Поняв, что машина приближается, пешеход метнулся к обочине, машина стала перестраиваться на свою полосу, но водитель, пытаясь предотвратить наезд, свернул вправо, и авто улетело в кювет. Пешеход останавливаться не стал, пошел дальше.

Водитель легковушки был не пристегнут, и его выбросило на дорогу. Его приятель вместе с шофером грузовика, который они обгоняли, обнаружили его уже без признаков жизни, а врачи скорой констатировали смерть. Свидетели рассказали полицейским о произошедшем, и те нашли пешехода в придорожном кафе. Тест на алкоголь показал 1,2 мг на литр выдыхаемого воздуха, а через 15 минут — уже 1,23 мг/л.

После многочисленных экспертиз и изучения обстоятельств дела суд пришел к выводу, что в аварии виноват пешеход, спровоцировавший ДТП, а его нетрезвое состояние посчитали отягчающим обстоятельством.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 268 УК РФ в нарушении пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении. В Верховном суде Республики Калмыкия, где он пытался оспорить решение, приговор оставили в силе.

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