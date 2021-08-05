Автомобиль теперь можно купить через Госуслуги

С новой услугой сделки станут более прозрачными в плане проверки машины, реального продавца и покупателя.

Материалы по теме Электронные ПТС в России — выдано уже 3 млн экземпляров

Осенью в России изменится порядок приобретения автомобилей с пробегом. Как сообщает пресс-служба Минцифры, ведомство разработало онлайн-сервис для подписания договоров купли-продажи (ДКП) подержанной машины. Для оформления ДКП нужно будет установить приложение «Госключ» на сайте Госуслуг.

«В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее чем за три минуты», — отмечает Минцифры.

Примечательно, что воспользоваться новой услугой смогут граждане с верифицированными аккаунтами на сайте Госуслуг. Онлайн-сервис покупки автомобиля с пробегом должен сделать сделку более прозрачной как в плане проверки машины, так и верификации реального продавца и покупателя. Преимуществом оформления сделки через Госуслуги является то, что все данные о транспортном средстве и его владельце сразу выводятся второму участнику сделки.