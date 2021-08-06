Топ-3 автомобилей, которые мы покупаем летом 2021

Продажи автомобилей в России пошли на спад в июле. Самой популярной моделью традиционно стала Lada.

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По итогам июля 2021 года в России было реализовано 132 640 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,5% (-9284 штуки) меньше показателей относительно июля 2020-го. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в актуальном отчете.

В период с января по июль текущего года на российском рынке удалось продать 953 760 машин, это на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отечественная марка Lada реализовала во втором месяце лета 32 013 экземпляров (+3%). Следом идут корейские бренды Kia и Hyundai, которые продали 17 071 (-5%) автомобиль и 13 383 (-7%) единицы соответственно.

Что касается тройки моделей-лидеров по итогам прошлого месяца, то здесь без изменений. Бестселлером является семейство Lada Granta — 10 885 (-565 экз.) проданных автомобилей. Второе место занимает Lada Vesta. Флагманский продукт АВТОВАЗа разошелся тиражом 10 223 экземпляра (+416 экз.). Топ-3 самых популярных моделей замыкает Kia Rio с показателем 5640 машин (-1391 экз.).

Именно за вышеуказанными моделями наблюдается самый ажиотажный спрос. При этом в России, как и во всем мире, продолжается нехватка электронных компонентов.