Так считают опрошенные автовладельцы. Также они рассказали о своих ожиданиях.

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Больше половины респондентов считают, что сейчас не лучшее время для покупки (53%) и продажи (56%) авто. Опрос провел исследовательский холдинг «Ромир» среди 1000 автомобилистов в возрасте от 18 лет, проживающих в городах-миллионниках.

Среди отрицательных факторов, влияющих на покупку, называют рост цен на новые автомобили и их дефицит. Продавать свой автомобиль люди не хотят потому, что боятся потом не подобрать новый автомобиль по приемлемой стоимости и в нужной комплектации.

Среди ожиданий людей на первый план выходит то, что «цены вырастут в ближайшее время» — так полагают 81% опрошенных. В то, что они могут снизиться, верит только 3% оптимистов. Вырастут и ставки по кредитам на приобретение автомобилей (62% опрошенных); на то, что они останутся неизменными, надеются лишь 33%.

Исследователи делают вывод, что растущие в последнее время цены на автомобили сформировали ожидания и что эта тенденция продолжится. Такие предположения часто имеют эффект «самоисполняющегося пророчества» и тоже подогревают рост цен.

«Повышение ключевой ставки ЦБ и ставок по кредитам для потребителей обычно ведут к охлаждению рынка и снижению спроса, но пока, по нашим наблюдениям, перевешивает ожидание роста цен», — отмечают в Ромире.

По некоторым оценкам, к концу года даже бюджетные машины прибавят в цене еще по 100 000 рублей.

Фото: Леся Лебедь/«За рулем»

