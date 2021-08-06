Лишенный прав блогер Литвин проломил машиной стену ресторана

Подзабыли уже Мару Багдасарян, но тут появился новый персонаж, который, уже лишенный прав, снова садится за руль. Блогер Михаил Литвин опубликовал на YouTube и на своей страничке в Instagram видео, на котором проехал за рулем автомобиля в помещение ресторана на улице Рочдельской в Москве. Подпись к видео гласит: «Если на вашей тусе нет таких ***, даже не зовите меня)))»
За рулем желтого VW Beetle приблизительно 70-х годов Литвин проехал несколько метров и врезался в стол с посудой. После этого выступавший на сцене рэпер забрался на крышу авто, туда запрыгнули еще несколько человек, в том числе сам блогер, и компания продолжила свой зажигательный танец.
На опубликованном видео (из-за ненормативной лексики ссылку дать не можем) блогер заплатил миллион рублей владельцу машины и заявил, что приготовил деньги еще и для владельцев потерпевшего ущерб заведения.
Известно, что Литвина лишили прав на 4 месяца в июле после того, как он врезался в каршеринговую машину, двигаясь по встречке на дороге с односторонним движением.
«Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана)», — сообщает ГИБДД в своем Telegram-канале.
- У Михаила Литвина около 7 млн подписчиков в YouTube и 13 млн — в Instagram. Славится своими странными выходками, которые, тем не менее, привлекают внимание молодежи. Так, в прошлом году он сжег Mercedes-AMG GT 63 S.
Коллаж: «За рулем»