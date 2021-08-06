Лишенный прав блогер Литвин проломил машиной стену ресторана

Скандальный блогер, который недавно публично ругался с Давидычем из-за своей предыдущей выходки, снова отличился. ГИБДД уже разбирается.

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Подзабыли уже Мару Багдасарян, но тут появился новый персонаж, который, уже лишенный прав, снова садится за руль. Блогер Михаил Литвин опубликовал на YouTube и на своей страничке в Instagram видео, на котором проехал за рулем автомобиля в помещение ресторана на улице Рочдельской в Москве. Подпись к видео гласит: «Если на вашей тусе нет таких ***, даже не зовите меня)))»

За рулем желтого VW Beetle приблизительно 70-х годов Литвин проехал несколько метров и врезался в стол с посудой. После этого выступавший на сцене рэпер забрался на крышу авто, туда запрыгнули еще несколько человек, в том числе сам блогер, и компания продолжила свой зажигательный танец.

На опубликованном видео (из-за ненормативной лексики ссылку дать не можем) блогер заплатил миллион рублей владельцу машины и заявил, что приготовил деньги еще и для владельцев потерпевшего ущерб заведения.

Известно, что Литвина лишили прав на 4 месяца в июле после того, как он врезался в каршеринговую машину, двигаясь по встречке на дороге с односторонним движением.

«Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана)», — сообщает ГИБДД в своем Telegram-канале.

У Михаила Литвина около 7 млн подписчиков в YouTube и 13 млн — в Instagram. Славится своими странными выходками, которые, тем не менее, привлекают внимание молодежи. Так, в прошлом году он сжег Mercedes-AMG GT 63 S.



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