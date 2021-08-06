Подорожали Renault Logan, Sandero и их кросс-версии

Подорожание самых доступных моделей бренда составило от 0,3 до 2,5%

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Бюджетные модели Renault — седан Logan и хэтчбек Sandero подорожали, выяснили специалисты портала «Цена Авто» во время мониторинга цен автопроизводителей.

Кроме того, прекратились продажи седана Logan и хэтчбека Sandero в комплектации Drive. При этом остальные выросли в цене на 0,1 — 1,5%. Так, Logan в начальной комплектации Access с мотором 1,6 (82 л.с.) и пятиступенчатой механикой обойдется в 718 000 рублей, а в версии Life с «автоматом» и мотором мощностью 102 л.с. и АКП — в 910 000 рублей.

За Sandero в начальной версии просят уже 743 000 рублей, в максимальном исполнении — 935 000 рублей.

Также Renault подняла цены на некоторые комплектации кроссовых версий указанных моделей. Например, Logan Stepway в исполнениях Life c бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) и Drive подорожал на 0,9 — 2,5%, а Sandero Stepway в комплектации Life — на 0,3%.

Согласно статистике AEB, за 7 месяцев текущего года 2021 года российские дилеры Renault реализовали (с учетом кросс-версий) 19 798 седанов Logan и 15 728 хэтчбеков Sandero.

Между тем, льготного автокредитования больше не будет — в нем нет смысла, полагают в Минпромторге.



Фото: Renault