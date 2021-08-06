Блогеры-нарушители сдают сами себя — в ГИБДД рассказали о слежке за ними — журнал За рулем

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Блогеры-нарушители сдают сами себя — в ГИБДД рассказали о слежке за ними

После ДТП с Эдвардом Билом известных личностей, которых отличает опасное вождение, поставили на спецучет.

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Госавтоинспекция Москвы постоянно проводит мониторинг социальных сетей, где сами нарушители или очевидцы публикуют видео с фактами игнорирования правил дорожного движения.

«При выявлении такого контента и установления факта нарушения ПДД, сотрудниками ГИБДД принимаются меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Водители, допустившие правонарушения, привлекаются к административной ответственности», — рассказали в ведомстве.

С начала 2021 года в столице полицейские привлекли к административной ответственности свыше 90 автомобилистов, чьи нарушения ПДД были выложены в Сеть. Слежка в соцсетях за блогерами-нарушителями осуществляется сотрудниками Госавтоинспекции и в других регионах нашей страны.



Фото: Александр Артеменков/ТАСС

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