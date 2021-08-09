Нам рассказали, как сэкономить на бензине

В первую очередь стоит задуматься о смене топлива.

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По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, при отказе от бензина автолюбитель может перейти на гораздо более дешевый метан или пропан.

«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим. На определенном рубеже пробега газовое оборудование и его установка начинают окупаться», — сказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

Газовое оборудование и его установка недешевы, но со временем обязательно окупятся, считает эксперт.

Для приверженцев традиционного вида топлива он порекомендовал изменить манеру вождения.

К серьезному увеличению расхода топлива приводят резкие старты и торможения, а на трассе следует выдерживать оптимальный скоростной режим — не больше 120 км/ч (при разрешенных 130 км/ч). Езда с превышением разрешенной скорости не только опасна, но и неэффективна в плане времени и расхода топлива. Антон Шапарин утверждает, что когда едешь со скоростью 120 км/ч, а мимо пролетает человек со скоростью 160 км/ч, то в итоге его обгонишь, поскольку ему придется притормозить на заправке.



