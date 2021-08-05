Цены на бензин растут на фоне нулевой инфляции

Только за прошедшую неделю его стоимость в РФ выросла на 0,23%.

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В правительстве убеждали, что цены на топливо не должны превышать уровня инфляции, но вот на минувшей неделе цена бензина в РФ с 27 июля по 2 августа выросла на 0,23% при почти нулевой инфляции в среднем по России, следует из данных Росстата.

Три предыдущие недели увеличение стоимости бензина также было выше среднего по России уровня роста цен.

С начала года цена бензина выросла на 5,39%, что выше инфляции, которая составляет 4,53%, напоминает ТАСС.

Цены на дизтопливо с начала года растут ниже инфляции, однако уже в последнее время — уже третью неделю подряд — дизель дорожает выше уровня инфляции, а на прошлой неделе подорожание составило 0,14%.

Для сдерживания цен на топливо в России действует демпфирующий механизм, но похоже, он стал работать недостаточно хорошо, раз в Минэнерго рассматривают план временного запрета экспорта бензина за границу. Если запрет все же введут, эксперты ожидают существенного снижения цены бензина в оптовом сегменте на внутреннем рынке, так как увеличится предложение. Вслед за этим потянется и розница.

Россия занимает второе место по дешевизне бензина в Европе, однако по его доступности для населения наша страна лишь на 16 месте.

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