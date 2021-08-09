Власти решают, оставлять ли обязательный техосмотр

МВД изучает рекомендации Совфеда — ведомства разошлись во мнениях насчет решения данного вопроса.

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МВД России изучает рекомендации Совета Федерации по реформированию системы техосмотра и сохранению регулярных проверок автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр. Пока в ведомстве притихли и считают преждевременным высказывать свою позицию.

19 июля комитет Совфеда по экономической политике направил в Правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Парламентарии считают, что необходимо сохранить такие проверки и обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту. За ее отсутствие штрафовать на 500 рублей по ст. 12.3 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения»).

А штраф 2 тыс. рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр, предлагается ввести уже с 1 октября 2021 года, а не с 1 марта 2022 года, как это предусмотрено законодательством.

В МВД же неоднократно высказывались насчет полной отмены обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. А тем, кто решится пройти техосмотр добровольно, предложили снизить цену ОСАГО и ставки транспортного налога.

Напомним, с 22 августа автовладельцам для оформления «автогражданки» не потребуется диагностическая карта с пройденным техосмотром.

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