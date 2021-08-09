Mercedes AMG GT протаранил гостиницу в центре Москвы — журнал За рулем

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Mercedes AMG GT протаранил гостиницу в центре Москвы

Сегодня на Тверской улице столицы столкнулись два Мерседеса. Один из них отлетел в стену гостиницы «Интерконтиненталь». Пострадали два человека.

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Сегодня рано утром на Тверской улице в районе дома 22 произошло столкновение двух Мерседесов. По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT столкнулся с двигавшимся попутно Mercedes E-200.

От удара спорткар выехал на встречку, а затем на тротуар и столкнулся с бетонным ограждением, а затем слегка задел стену гостиницы «Интерконтиненталь».

Как пишут СМИ, водитель Mercedes AMG GT, 30-летний Муталибов, вез пассажира и развлекался на дороге: пересекал двойную сплошную, играл в «шашечки», превышал скорость. Именно он стал виновником аварии, не справившись с управлением. Муталибов в коме, его пассажир сбежал. Водитель Mercedes E-200 получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По предварительным данным, водитель спорткара был нетрезв.

Фото: соцсети

Видео: YouTube

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