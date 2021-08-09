ГИБДД начала штрафовать водителей за доработки автомобилей

Инспекторы выявляют незаконные вмешательства в конструкцию ТС: уменьшение клиренса, дополнительную оптику и акустику и т.д.

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Замена заводских частей автомобиля на другие осуществляется только с разрешения ГИБДД, при этом устанавливаемые детали обязательно должны быть сертифицированы, напоминают в ведомстве.

Так, во время рейда в Воронеже сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с переделанными фарами. Водителя подвели так называемые «ангельские глазки», это два светящихся круга, установленных внутри фары. Они дают более яркий свет, заметный издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца, а желтые допустимы только для установки в шоу-карах, выступающих перед зрителями.

По итогам рейда воронежской ГИБДД, за допущенные нарушения составлено 44 административных материала, 24 водителя привлечены к ответственности за внесение незаконных изменений в конструкцию машины, у 9 авто были выявлены технические неисправности (тормозной и выхлопной систем), еще несколько водителей понесут ответственность за превышение в их транспортных средствах нормативов по выбросам загрязняющих веществ или уровня шума.

Среди незаконных доработок чаще всего встречались: заниженный клиренс, внесение изменений в акустическую систему (установка дополнительных динамиков и усилителей), а также переделанные кустарным способом световые приборы.

За незаконные переделки, доработки и другие нарушения полагается штраф, а владельца обязывают вернуть авто в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации. На все изменения в конструкции машин ПДД необходимо получить сертификат в специальных лабораториях, после того как специалисты убедятся, что изменения безопасны.

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Фото: ГИБДД и Валерий Шарифулин/ТАСС