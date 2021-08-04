Роналду похвастал подаренным женой Геликом

Агрегат непростой - это кастомный Mercedes G-Class Brabus.

Материалы по теме На чем ездят наши олимпийские медалисты

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии выложил фото со своим красавцем в Инстаграм. Кастомный автомобиль Mercedes G-Class Brabus стоимостью более 52 млн рублей подарен ему гражданской женой, моделью Джорджиной Родригес на его 35-летие. Сам он на контрасте с черным автомобилем одет в белоснежный костюм и черную майку. Смотрится эта парочка восхитительно, и, разумеется, сам Криштиану Роналду это прекрасно знает.

«Хорошей недели», — подписал Роналду пост, который набрал более 13 млн лайков.

Впечатляющий внедорожник Mercedes G-Class Brabus португальская суперзвезда получил еще в прошлом году, но показать решил только теперь.

Сделанная по индивидуальному заказу модель Brabus оснащена кожаным салоном, и на момент выпуска в 2019 году было изготовлено всего десять автомобилей с таким же двигателем V12. Он выдает 900 лошадиных сил и до сотни разгоняется за 3,8 секунды.

Этот шикарный автомобиль лишь один из многих в потрясающем гараже Роналду. Он присоединился к Bugatti Chiron стоимостью 218 млн рублей, устрашающему Ferrari Monza стоимостью 142 млн рублей, Ferrari F12 и многим другим.

Том Хэнкс решил продать свой Toyota Land Cruiser.

Фото: Инстаграм