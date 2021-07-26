Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — журнал За рулем

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Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser

Кажется, киноактер решил избавиться от всего своего автопарка: недавно он выставил на аукцион трейлер, которым владел 25 лет.

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Вы ищете идеальный Land Cruiser FJ40 с необычной историей? Что ж, появилась возможность купить такой — у Тома Хэнкса. Машина находится в безупречном состоянии, а еще на нем есть автограф знаменитого актера.

Этот FJ40, возможно, не подойдет ярым фанатам Land Cruiser, поскольку Том Хэнкс его доработал на свой вкус. Легендарный мотор Straight-6 заменен на более современный 4,3-литровый двигатель Vortec V-6 GM L35.

Также FJ40 Хэнкса имеет увеличенный благодаря амортизаторам Emu дорожный просвет. Заменены и ступицы — на Warn.

Также были добавлены гидроусилитель руля и тормоза с усилителем.

Образ дополняют шины Toyo Open Country 31 x 10,50 R 15LT.

В салоне есть дополнительный кондиционер, а также ковшеобразные сиденья от Porsche с электроприводом. А вот аудиосистема весьма простенькая.

Внедорожник выгонялся из гаража редко, но не слишком, чтобы закиснуть.

Фото: Bonhams

Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser

Кажется, киноактер решил избавиться от всего своего автопарка: недавно он выставил на аукцион трейлер, которым владел 25 лет.

Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265063Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265062Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265061Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265060Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265064Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser
Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser

Кажется, киноактер решил избавиться от всего своего автопарка: недавно он выставил на аукцион трейлер, которым владел 25 лет.

Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265060Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265061Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265062Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265063Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser — фото 1265064Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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