Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser

Кажется, киноактер решил избавиться от всего своего автопарка: недавно он выставил на аукцион трейлер, которым владел 25 лет.

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Вы ищете идеальный Land Cruiser FJ40 с необычной историей? Что ж, появилась возможность купить такой — у Тома Хэнкса. Машина находится в безупречном состоянии, а еще на нем есть автограф знаменитого актера.

Этот FJ40, возможно, не подойдет ярым фанатам Land Cruiser, поскольку Том Хэнкс его доработал на свой вкус. Легендарный мотор Straight-6 заменен на более современный 4,3-литровый двигатель Vortec V-6 GM L35.

Также FJ40 Хэнкса имеет увеличенный благодаря амортизаторам Emu дорожный просвет. Заменены и ступицы — на Warn.

Также были добавлены гидроусилитель руля и тормоза с усилителем.

Образ дополняют шины Toyo Open Country 31 x 10,50 R 15LT.

В салоне есть дополнительный кондиционер, а также ковшеобразные сиденья от Porsche с электроприводом. А вот аудиосистема весьма простенькая.

Внедорожник выгонялся из гаража редко, но не слишком, чтобы закиснуть.

Недавно Том Хэнкс купил себе на день рождения настоящий автохлам.

Фото: Bonhams