Том Хэнкс продает странный Toyota Land Cruiser

Вы ищете идеальный Land Cruiser FJ40 с необычной историей? Что ж, появилась возможность купить такой — у Тома Хэнкса. Машина находится в безупречном состоянии, а еще на нем есть автограф знаменитого актера.
Этот FJ40, возможно, не подойдет ярым фанатам Land Cruiser, поскольку Том Хэнкс его доработал на свой вкус. Легендарный мотор Straight-6 заменен на более современный 4,3-литровый двигатель Vortec V-6 GM L35.
Также FJ40 Хэнкса имеет увеличенный благодаря амортизаторам Emu дорожный просвет. Заменены и ступицы — на Warn.
Также были добавлены гидроусилитель руля и тормоза с усилителем.
Образ дополняют шины Toyo Open Country 31 x 10,50 R 15LT.
В салоне есть дополнительный кондиционер, а также ковшеобразные сиденья от Porsche с электроприводом. А вот аудиосистема весьма простенькая.
Внедорожник выгонялся из гаража редко, но не слишком, чтобы закиснуть.
- Недавно Том Хэнкс купил себе на день рождения настоящий автохлам.
Фото: Bonhams