Странная кража: пьяный вор стащил 150 тыс. из незапертой машины

В этой истории все удивительно — вор, который вообще слабо помнит, в какую машину залез, и девушка, которая хранила 150 тысяч руб. в незапертой машине.

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О довольно комичной краже рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье задержали мужчину, похитившего 150 тысяч рублей из припаркованного автомобиля.

47-летний уроженец одной из республик Средней Азии, будучи в нетрезвом состоянии, проходя мимо автомобилей, припаркованных на ул. Мадонская в Орехово-Зуево, дергал за дверные ручки в надежде найти незапертую. Такую машину он нашел и залез в салон. И, полагаем, очень обрадовался, обнаружив в солнцезащитном козырьке и подлокотнике 150 тысяч рублей. Забрав деньги и прихватив еще кое-какие вещички, мужчина неспешно покинул автомобиль.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полиция установила и задержала подозреваемого, был он уже очень сильно пьян, о краже помнил смутно, но признался, что денег у него при себе нет, так как часть он потратил на алкоголь, а остальное потерял.

На видео также демонстрируют интервью с владелицей машины, которая улыбаясь рассказывает, что машина стояла около дома, она к ней периодически подходила. Спустившись в какой-то момент, она увидела, что задняя дверь открыта, а из машины «пропали ценные вещи, зарядка для телефона и денежные средства». Вот именно в таком порядке. При этом осталось неясным, почему дверь в машине с такой немалой суммой денег оказалась незапертой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Depositphotos

Видео: YouTube