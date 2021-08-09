Госдума пересмотрит налог на роскошь

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение и существенно сдвигает ценовые пороги.

В пояснительной записке авторы законопроекта, ссылаясь на значительный рост цен на новые автомобили в России, утверждают, что сегодня модель за 3 миллиона нельзя назвать роскошной:

«Столько стоит качественный семейный внедорожник иностранной марки», — цитируют «Известия» пояснение.

То есть предлагается применять повышающий коэффициент 1,1 для машин стоимостью от 4 млн до 7 млн рублей (сегодня он применяется к автомобилям, чья цена составляет от 3 млн до 5 млн рублей). Коэффициент 2 следует применять к машинам стоимостью от 7 млн до 15 млн рублей (сегодня он применяется для машин по цене от 5 млн до 10 млн рублей). Коэффициент 3 предложено применять для автомобилей стоимостью от 15 млн и выше (сегодня — от 10 млн до 15 млн рублей).

Действительно, сейчас под налог на роскошь попадают такие автомобили, как Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Kia Mohave и даже бюджетный по задумке Toyota внедорожник Fortuner.

Напомним, что налог на роскошь для автомобилей стоимостью до 3 млн рублей оказался слухом.

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Фото: Serge Kutuzov / Unsplash