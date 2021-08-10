Правительство отказалось менять налог на роскошь

Оказывается, перенос границы с 3 млн на 4 млн рублей приведет к падению доходов региональных бюджетов, и это нечем компенсировать.

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Напомним, что в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому автомобили стоимостью 3 млн рублей не считаются роскошными и не облагаются повышенным транспортным налогом. Границу «роскоши» предлагалось сдвинуть на один миллион и применять коэффициент 1,1 для машин стоимостью от 4 млн рублей. Сделать это необходимо потому, что за последнюю пару лет цены на автомобили выросли настолко, что под налог на роскошь стали попадать если не бюджетные автомобили, то весьма скромные, такие как Skoda Kodiaq или Toyota Fortuner.

Тем не менее, аппарат правительства раскритиковал предложение депутатов привести закон в соответствие с действительностью. Главным аргументом стало то, что региональные бюджеты, в которые поступает транспортный налог, лишатся части денег. При этом никакой альтернативы депутаты не предложили:

«Вместе с тем источники компенсации [этих доходов] не определены», — цитирует Газета.ру оценку законопроекта правительством.

Некоторые эксперты и, в частности, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин предлагают компенсировать потерю части дохода «сокращениями расходов на госуправление, на содержание бюрократии».

Под налог на роскошь попадает уже каждая десятая машина.

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