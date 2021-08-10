Николай Дроздов напомнил, как безопасно переходить дорогу

В 2020 году в нашей стране произошло 34 240 ДТП с участием пешеходов, в них погибло 4205 человек и 31 430 получили ранения. За каждой цифрой — человеческие судьбы.

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Чтобы остановить этот печальный поток, государство и общественность принимают различные меры, в том числе информируя людей и напоминая им о правильном поведении на дороге. В поддержку безопасности пешеходов был снят ролик с участием блистательного Николая Дроздова — журналиста, ученого-зоолога, ведущего передачи «В мире животных», человека авторитетного, известного своей мудростью и добрым нравом. Он возглавил социальную кампанию «Твой ход! Пешеход».

В сюжете смоделированы различные ситуации на дороге и показана правильная модель поведения в каждой из них: пересечение проезжей части по пешеходному переходу, следование сигналам светофора, движение вдоль обочины навстречу транспортному потоку, использование световозвращающих элементов в темное время суток и т.д.

«Всю жизнь я действовал по правилам, и это дало мне свободу движения, свободу жить долго и счастливо», — делится опытом главный герой.

Правила дорожного движения преподносятся зрителям через понятные и близкие всем слова, актуальные как в жизни в целом, так и на дороге: встречать опасность лицом к лицу, не торопиться, ждать верного сигнала, чувствовать, когда нужно показать себя и блеснуть, находить взаимопонимание.

Видеоролик будут показывать на федеральных каналах «Россия-2», «Россия-24» ежедневно до 30 сентября.

За нарушение ПДД и пешеход может угодить в тюрьму — особенности одного уголовного дела.

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Видео: БЕЗ ДТП.РФ/YouTube