Эта мера остановила бы рост цен на бензин. Ее отвергли!

На совещании у Новака не стали запрещать экспорт бензина. Соглашений с нефтяниками о заморозке цен также не приняли.

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На столь кардинальные меры правительство не решилось, при этом не было принято никаких соглашений с нефтяниками о заморозке цен, сообщил источник ТАСС.

Во время совещания власти предложили компаниям в качестве альтернативы для снижения цен увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, обеспечить их равномерные и регулярные поставки.

Запретить экспорт бензина с целью стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке ранее предложили в Минэнерго. Такой запрет собирались вводить сроком на три месяца.

Сейчас цены на бензин колеблются: 9 августа биржевая цена АИ-92 выросла на 0,7%, до 57,29 тыс. рублей за тонну, стоимость бензина АИ-95 снизилась на 0,2%, до 58,73 тыс. рублей за тонну, дизтопливо подешевело на 0,2%, до 51,24 тыс. рублей за тонну. Однако в течение этого года цены на бензин, дизельное топливо и мазут неоднократно обновляли исторические максимумы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС