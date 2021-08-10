Транспортный налог со скидкой для «послушных» водителей — эксперт прокомментировал — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Транспортный налог со скидкой для «послушных» водителей — эксперт прокомментировал

Депутат Госдумы предложил главе ГИБДД ввести 50%-ную скидку на транспортный налог для тех водителей, которые за год совершили не более трех нарушений.

Материалы по теме
Налог на роскошь теперь грозит и владельцам обычных машин

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой поощрять безопасную манеру вождения особой льготой. Он предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову оценить его идею ввести 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждое из которых не превысила 1,5 тыс. рублей.

«За рулем» попросил прокомментировать это предложение генерального директора экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова.

— Мне эта идея показалось странной и даже популистской. Есть ПДД, которые обязаны соблюдать все, за это существует ответственность, вплоть до уголовной. И появляется предложение отщипнуть что-то от транспортного налога, чтобы стимулировать людей не нарушать правила, которые они и так обязаны не нарушать. И почему от этого должен страдать бюджет, который недополучит денег? Есть и другие вопросы. 50%-ная скидка на уплату транспортного налога, но ведь суммы у всех разные, в зависимости от мощности двигателя. То есть один получит скидку в 500 рублей, другой — в 20 тысяч? Это тоже странно.

Но основной вопрос — зачем вообще это делать? Ты и так не должен нарушать правила, почему за то, что ты должен, тебя еще и простимулируют, а заплатит за это все общество? Почему тогда ущемлены пешеходы, которые не нарушают? Давайте и им какую-нибудь скидку дадим! Я бы еще понял, если бы страховщики предложили снижать тарифы ОСАГО за безаварийную езду. Человек водит аккуратно, стало быть, уменьшается риск попадания в ДТП, значит иметь такого клиента выгодно, страховая за него меньше заплатит.

Поэтому считаю, что, предлагая подобные инициативы, нужно сначала их тщательно продумывать.

Фото: Depositphotos и Инстаграм спикера

Наше новое видео
Новый Cadillac Escalade: 3 дисплея, 36 динамиков, 416 «лошадей»
Новый Крузак видит передние колеса, пешеходов в темноте и заводится по отпечатку
Haval Jolion против Geely Coolray: обзор китайских кроссоверов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров465
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии
Загрузка...