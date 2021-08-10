Депутат Госдумы предложил главе ГИБДД ввести 50%-ную скидку на транспортный налог для тех водителей, которые за год совершили не более трех нарушений.

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой поощрять безопасную манеру вождения особой льготой. Он предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову оценить его идею ввести 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждое из которых не превысила 1,5 тыс. рублей.

«За рулем» попросил прокомментировать это предложение генерального директора экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова.

Но основной вопрос — зачем вообще это делать? Ты и так не должен нарушать правила, почему за то, что ты должен, тебя еще и простимулируют, а заплатит за это все общество? Почему тогда ущемлены пешеходы, которые не нарушают? Давайте и им какую-нибудь скидку дадим! Я бы еще понял, если бы страховщики предложили снижать тарифы ОСАГО за безаварийную езду. Человек водит аккуратно, стало быть, уменьшается риск попадания в ДТП, значит иметь такого клиента выгодно, страховая за него меньше заплатит.

Поэтому считаю, что, предлагая подобные инициативы, нужно сначала их тщательно продумывать.

Кстати о пешеходах. Им предназначен чудесный социальный ролик, напоминающий о том, что ПДД необходимо соблюдать. Рассказчиком в нем выступил знаменитый Николай Дроздов.

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Фото: Depositphotos и Инстаграм спикера