«Облегченная» Lada Granta стала дороже

Прибавка к стоимости составила от 11 тысяч до 22 тысяч рублей. У такого автомобиля отсутствует аудиосистема.

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В июне АВТОВАЗ запустил продажи Lada Granta, Vesta, XRAY и Largus в комплектации Light. Так называемая «лайтовая» версия была введена на фоне дефицита электронных компонентов и ажиотажного спроса на продукцию российской марки.

Так, Гранта была «облегчена» за счет изъятия аудиосистемы. При этом аудиоподготовка и 4 динамика сохранились. Как сообщает Лада.онлайн, Granta в Light-версии подорожала.

Корректировка прайс-листов затронула семейство Granta в комплектациях Comfort Light и Luxe Light — прибавки составила 11 000–22 000 рублей в зависимости от типа кузова и силовых агрегатов.

К примеру, Granta Sedan Comfort Light с 8-клапанником и механикой теперь стоит 603 500 рублей (+12 000 рублей), с 98-сильным мотором и автоматом — 693 500 рублей (+17 000 рублей), со 106-сильным атмосферником и «ручкой» — 628 500 рублей (+17 000 рублей).

Granta в комплектации Comfort оснащается аудиосистемой с USB, слотом для SD-карты и Bluetooth.

Для Гранты доступна и 7-дюймовая мультимедиа Lada Enjoy Pro с сервисами Яндекс.Авто. Комплекс поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также технологию объемного звучания Arkamys.

Тест новой версии Гранты — с телематикой Lada Connect, которой можно управлять со смартфона, — тут

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Фото: АВТОВАЗ