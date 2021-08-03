Новая версия Гранты: тест и видео

Телематика Lada Connect теперь ставится на Гранты с завода. Эксперт «За рулем» проверил, насколько удобно управлять вазовским бюджетником со смартфона.

В моих руках Гранта Люкс — у нее обычная «магнитола» с матричным монохромным экранчиком и единственной роскошью в виде Bluetooth-соединения. Система Lada Connect интегрируется в электронные блоки автомобиля таким образом, что даже не требуется продвинутой мультимедиа. Более того, на Гранте они не сочетаются — если выбираешь «комбайн» EnjoY Pro, то телематика ­недоступна.

Зачем это нужно?

Две основные функции телематики — дистанционное управление разными системами машины и запись параметров движения , а также прочих событий с автомобилем.

Можно пускать двигатель и климатическую установку, открывать замки и багажник, искать автомобиль на парковке, следить за запасом топлива и температурой в салоне — и многое другое. Вместе с «климатом» можно включать электрообогрев лобового стекла — именно об этом мы просили на стадии испытаний прототипа.

В случае аварии Lada Connect должна послужить «черным ящиком», восстанавливающим параметры движения машины перед ударом.

Связь Коннекта со смартфоном происходит через мобильный интернет: в недрах машины стоит симка оператора Билайн. Первые три года оплачены, дальше абонентская плата составит от 2 с небольшим до 4 тысяч рублей в год — в зависимости от срока.

Сколько стоит?

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Пока на конвейере Lada Connect ставится лишь на Гранту, но Веста, Ларгус и XRAY впереди — сейчас для них комплекс можно заказать в качестве аксессуара.

Главное преимущество заводской установки — цена. За встроенную уже на конвейере систему берут 12–20 тысяч рублей (в зависимости от комплектации), а за «аксессуарную» — 37 тысяч рублей.

В смартфон надо поставить бесплатное приложение Lada Connect, доступное для Андроида и iOS.

Впервые систему Lada Connect показали пять лет назад, а три года назад прототип установили на редакционную Весту. Судя по тому, как работает серийная версия телематики, наши замечания услышали.

Сегодня Гранта стоит от 532 до 794 тысяч рублей — еще немного, и перешагнет за 800 тысяч. Телематика Lada Connect доступна со второй комплектации Classic.

Каждую поездку можно оценить отдельно. Красные точки на карте — места превышения скорости или резких ускорений. Они приводят к падению рейтинга.

Как работает?

Четко, но не во всем и не всегда. Например, чтобы получать информацию о температуре внутри машины, инструкция просит не оставлять в крайних положениях «крутилку» климат-контроля. Но даже при этом данные приходят не всегда. Мотор порой заводится «со смартфона» не с первого раза, поработает 5–10 секунд, и глохнет. Но хорошо, что система это отслеживает, и успешно перезапускает его.

На выдвижной шторке — самые важные данные и выключатели. Карта с геопозицией машины. Журнал событий — наиподробнейший, причем долистать до его «начала» терпения у меня не хватило — сохранены даже совсем старые данные.

Время работы двигателя программируется в диапазоне от 5 до 60 минут. Вроде бы продумана и противоугонная защита: чуть тронешь из нейтрали рычаг КП или отпустишь ручник — и машина глохнет. Кроме того, в пакет Lada Connect по умолчанию входит сигнализация.

Плюс в том, что дальность связи не ограничена: вы можете, например, завести двигатель машины, припаркованной за три квартала от дома. С «брелочным» запуском такое не выйдет. Минусы — ощутимая задержка срабатывания всех функций: сотовый сигнал летит от 5 секунд до минуты, а то и дольше. А главное — чуть отъехал от больших городов и трасс, как он теряется вовсе.

Все поездки записываются и оцениваются на предмет плавности вождения — высокий балл может дать скидку на страховку. Правда, как я ни мучил 106‑сильный моторчик и как ни топтал туговатые тормоза, заработать «неуд» за слишком резкие разгоны и торможения не смог. А вот превышения скорости фиксируются исправно.

Резюме

Телематика Lada Connect полезна и частникам, и управляющим автопарками, — например, такси. Без шероховатостей не обошлось, однако и самим автомобилям Лада мы прощаем многое, а покупаем их чаще других.

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